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حوادث

العثور على جثه شاب متعفنة داخل منزله بمنطقة السبع بنات بالمحلة الكبرى

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
العثور علي جثه شاب
العثور علي جثه شاب متعفنه
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احمد علي
شهدت منطقة السبع بنات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر متحللة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة وتم التحفظ على الجثة بمشرحه مستشفي المحله العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة السبع بنات.

علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين وجود جثة متحللة لشاب يدعى" م.ب.ح" 32 سنة، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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