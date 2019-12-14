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أخبار البلد

شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
اليسا تشعل اجواء
اليسا تشعل اجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
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محمد صبحي
أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

كان ضمن الحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والكاتب الصحفي والإعلامي محمد فوده ،الفنانة دينا قؤاد، ايمان العاصي.

حضرت إليسا بصحبة مدير أعمالها بمصر تامر عبد المنعم وصعدت على خشبة المسرح مردة لأغنية وطنية "بلادي" للبنان وسط أجواء من الحماس والإثارة.

بعدها قدمت اغنية"وحشتوني" ،" اعيش بحريه" ، " سهرني ياليل" ،"عيشالك" ، "لولا الملامة" لوردة و"نسم علينا الهوا " لفيروز ،"أجمل إحساس " ، "يا مرايتي" .. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور على مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وقبيل ختام الحفل قام خالد الطوخي باهدائها درع الجامعة تقديرا لمشوارها الفني كأفضل مطربة بالعالم العربي.
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
شاهد.. إليسا تشعل أجواء الرومانسية على مسرح أوبرا مصر
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