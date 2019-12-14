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أخبار البلد

يزيد ريسنج يستعد لورش عمل مجانية للمهتمين بسباقات الرالي بالقاهرة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
البطل السعودي في
البطل السعودي في سباقات الرالي يزيد ريسنج
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رامى المهدي
يستعد البطل السعودي في سباقات الرالي يزيد ريسنج، لعمل ورش عمل ودورات مجانية للمهتمين بالرالي، في بعض العواصم العربية وخاصة القاهرة.

وقال البطل السعودي في سباقات الرالي يزيد ريسنج ، إن مصر بها كوادر عظيمة في سباقات الرالي، منهم على سبيل المثال لا الحصر الكابتن احمد شومان، مؤسس أكبر فرق السباقات الصحراوي، وأيضا الكابتن حكم ربيع.

وأوضح أن مصر تحظى بالأماكن الخلابة التي يمكن فيها تنظيم سباق سيارات الرالي، مما يوجه انظار المهتمين باللعبة.

ولفت إلى أن المنطقة العربية تفتقر لمثل تلك السباقات التي يمكن من خلالها جذب مزيد من السياح، وتشجيع السياحة العربية البينية على الأقل.
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