مشارك بمنتدى شباب العالم: علينا دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات

قال رامز ماهر العضو المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة حلم والذي حاضر في إحدى ورش العمل بمنتدى شباب العالم، إن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة، من حيث تأهيلهم وتأهيل المجتمع والشركات للتعامل معهم، واصفًا ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم "أكبر أقلية في العالم".



وأضاف "رامز" في تصريح لـ"صدى البلد" على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن منتدى شباب شرم الشيخ فرصة كبيرة للاطلاع على أفكار شباب من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات في مجالات عدة.



وتنطلق مساء اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.







