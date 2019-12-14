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ثقافة

سلطان القاسمي يشهد فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:13 ص
الدكتور سلطان بن
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
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رامى المهدي
شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي يقام بتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة وتستمر فعالياته حتى 16 ديسمبر الجاري.

بدأ حفل الانطلاق بوصول موكب حاكم الشارقة، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين وعدد من فناني المسرح الإماراتي والخليجي والعربي وجمهور كبير من سكان المنطقة ومرتادي المناطق البرية، ليبدأ بعدها العرض الافتتاحي بمسرحية «مطايا البيان» الإماراتية، لمسرح الشارقة الوطني، من تأليف فيصل جواد، وإخراج محمد العامري، ومشاركة نخبة من فناني المسرح الإماراتيين.

وتجسد مسرحية «مطايا البيان» البيئة الصحراوية العربية الأصيلة بعاداتها وتقاليدها وموروثها وقيمها، من خلال قصة رمزية عن قيمة وأمانة وشرف الكلمة التي تتباين طريقة نقلها بين ثلاثة أشقاء بعد أن كلفهم والدهم بنقل رسالة، فعلى الرغم من أن هذه الرسالة واحدة ومصدرها واحد، إلا أننا نجد اختلافًا في نقلها وتأويل معانيها ودلالاتها عند كل واحد من الأشقاء الثلاثة بحسب ما اكتسب كل منهم من قيم وخلق، فيظهر التباين فيما بينهم جليًا في نقل رسالة الأب.

ويأتي المهرجان مواصلة للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، بما يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في دعم المسرح والمسرحيين ونقل المسرح إلى قلب الصحراء حيث الفضاءات الجديدة التي لا تقيدها حدود خشبة المسرح، وليعيش جمهور وعشاق المسرح تجربة فريدة في مشاهدة عروض مسرحية في وسط الصحراء.

ويشارك في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الحالية 6 مسرحيات عربية، من الإمارات والكويت وموريتانيا والأردن والسودان والعراق، وقد أنتجت خصيصًا للمشاركة في المهرجان الذي يعنى بمقاربة وإبراز الصلات الكائنة والممكنة بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.
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