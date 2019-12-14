هوس سلسلة star wars يصل بالجمهور لافتراش الطرقات

بلغ الهوس بأفلام ستار وورز star wars بعدد كبير من الأشخاص الانتظار أمام دار عرض تشاينيز ثياتر السينمائية الشهيرة في هوليوود.



مزودين بأكياس نوم افترشوا الارصفة قبل أكثر من أسبوع على بدء عرض الجزء الجديد من هذه السلسلة الشهيرة في الولايات المتحدة، ليكونوا أول من يشاهد، والذى ينطلق يوم 19 ديسمبر الحالي، الجزء الجديد من هذه السلسلة.



في الجزء الجديد من السلسلة، تستمر رحلة (ري) بين المجرات، حيث يحاول الناجين من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.