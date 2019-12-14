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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يناقش مع نظيره الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:21 ص
رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، مع نظيره الباكستاني، عمران خان
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أ ش أ
ناقش رئيس الوزراء الكندي، مع نظيره الباكستاني، عمران خان، هاتفيا اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وخاصة الروابط التجارية.

وأكد الزعيمان في اتصال هاتفي الصداقة طويلة الأمد بين كندا وباكستان، التي ترسخت في العلاقات القوية بين الشعبين وأهمية العلاقات الثنائية القوية والمتنامية. كما تبادلا الآراء بشأن الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الروابط التجارية وتعليم الفتيات وحماية حقوق الإنسان والحرية الدينية.

وشملت المناقشات القضايا الإقليمية والعالمية المثيرة للقلق ، بما في ذلك الوضع في كشمير.
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