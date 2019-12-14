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أخبار العالم

مجلس الأمن يطالب السلطات العراقية بالتحقيق في قتل المتظاهرين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالب مجلس الأمن السلطات العراقية، اليوم السبت، بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

وقال المجلس في بيان له: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".

وأعرب المجلس عن قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت عن قلقها الكبير نتيجة تصاعد موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق، معتبرة استهداف المتظاهرين من أكثر الهجمات دموية.
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