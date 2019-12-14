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توك شو

المشاركون بمنتدى شباب العالم مع رامي رضوان بـ سوهو سكوير

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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توك شو
توافد العشرات من المشاركين بمنتدى شباب العالم على ميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ المقرر افتتاحه غدا لمدة اربع ايام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقدم الإعلامي رامي رضوان برنامجه مساء dmc من وسط ميدان «سوهو سكوير» على الهواء مباشرة، مما جعل العديد من المشاركين يقفون لمشاهدة وتصوير سلفي أثناء عمله من بعيد.

وينطلق «منتدى شباب العالم» 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، والذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل المختلفة للمنتدى.

وتشهد جلسات المنتدى عدد من القضايا المتنوعة ومنها تأثير التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي وآفاق التنمية المستدامة في أفريقيا والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط.
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