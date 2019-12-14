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أخبار البلد

أصيب بالاكتئاب..قريب ضحية التنمر يكشف لصدى البلد تفاصيل مرضه.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
صدى البلد
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شرم الشيخ: كريم جمال- آيات أحمد_حسام رضوان
وجه فيتر مكواج، قريب، جون مانوث، ضحية التنمر، رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا " أحب أن أشكر رئيس مصر والاتحاد الافريقي على جهوده، وأقول له سر نحو الأمام ونحو التنمية بافريقيا ودعم الدول الافريقية ، مؤكدًا أنه سيحقق السلام الحقيقى فى القارة السمراء على يده".

وأضاف فيتر مكواج فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن جون تعرض لتنمر صادم أشعر كافة الجاليات بالذعر والغضب، مما تعرض له، مشيرًا إلى أنه فور انتشار الموضوع على السوشيال ميديا أصبحت قضية رأى عام، مؤكدًا أن موقف الشعب المصرى كان رائع جدًا ووقف كله على قلب شخص واحد، ودعم جون وأدان ما تعرض له من تنمر.

وأردف أن جون، تعرض لحالة اكتئاب وجعله يشعر برهبة من التعامل مع الناس، ولكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى له لكى يحضر منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة ردت له اعتباره وجعلته يشعر بالدعم الكامل له، مضيفًا كان مستاء وحزين خاصة أنه تعرض للتنمر وهو فى العمر الصغير هذا.

وتابع " الناس كانوا بيكلموا يقولوله مش انت لوحدك اللى تعرضت للحادثة دى، حتى أن الكثير من المصريين تواصلوا معه لكى يعتذروا له عما بدر من بعض الشباب فى حقه"، لافتًا إلى أنه لن يستطيع الحكم على كافة المصريين بأنهم سيئين الطباع والتعامل.

وقال " فى كل حتة فى الحلو والوحش، أنا أعيش فى مصر منذ 16 عامًا وأول مرة يحدث أمر كهذا، مضيفًا أن المصريين تعاملوا مع جون بود بغض النظر عن اللون والجنس ووالدين، مؤكدًا أن الشعب المصرى إنسان بكل ما تعنيه الكلمة.

وكان جون قد تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وظهر جون جالسًا بجوار الرئيس خلال افتتاح أولى مسرح منتدى شباب العالم.
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