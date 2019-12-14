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محافظات

انطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان.. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:13 ص
إنطلاق فعاليات الملتقى
إنطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية الفنية بمختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان .

وفى إطار خطة الهيئة للحفاظ على التراث الثقافى بالمحافظات التى تتمتع بالتنوع الثقافى خاصة ثقافة البادية والمناطق الحدودية يقام الملتقى برئاسة الدكتور أحمد عواض حيث تعتبر محافظة أسوان "زهرة الجنوب" وبوابة مصر الجنوبية ، وهى إحدى المحافظات التى تزخر بالعديد من الفنون.

نظمت ثقافة القرية فعاليات " الملتقى الخامس لفنون البادية " بدراو وبلانة خلال يومى 13 و 14 ديسمبر الحالى وهو الذى يأتى فى ظل ما تتمتع به محافظة أسوان من تنوع للتراث الثقافى والحضارة متعددة البيئات .

وشهد حمدي سعيد مدير عام الادارة العامة لثقافة القرية ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان إنطلاق فعاليات الملتقى حيث بدأت الفعاليات بإقامة ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم بإستخدام جريد النخل لعمل الستائر. المعلقات ، وورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسن بإستخدام نوى البلح والدوم والخيوط الملونة لعمل الأطباق والبراويزو الابجاورات و الأبريق .

أعقبه فقرات للتحطيب ولعب العصاة وسط عدد كبير من أهالى قرية دارو، تلاه تقديم عرص لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى أنشدت الفرقة بعدد من القصائد "يأمنة بشراكى، طه المختار، إلى المدينة، قمرون، الله اكبر" والتى لاقت إعجاب الجميع، وأقيمت فقرات لفن النميم شارك فيها الشاعر محمد حمدى و جمال حداد ، وفى الختام قدم عرض لفن الكف للفنان يونس برسى ، كما تم تكريم الإعلامى عادل فهمى والمنسق العام للملتقى الكاتب أحمد أبو خنيجر.
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان.. صور
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان.. صور
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان.. صور
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان.. صور
انطلاق فعاليات الملتقى الخامس لفنون البادية بأسوان.. صور
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