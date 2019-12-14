أسامة نبيه: كهربا مسئول عن نجاحه أو فشله مع الأهلي.. وشرف لي تدريب الزمالك

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الأسبق، على سعادته بترشيحه لتدريب فريق الكرة بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.



وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "شرف كبير جدًا أن أكون ضمن الترشيحات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك ، حاليًا هناك جهاز فني محترم وعلى أعلى مستوى وكل التوفيق والنجاح لهم في الفترة المقبلة".



وأوضح: "كهربا صفقة تنجح أو تفشل مسئولية كهربا وليس على الأهلي، نجاحها أو فشلها تعود على عمل كهربا وهل الأهلي محطته الأخيرة أما لانه مر بمحطات كثيرة في السعودية وسويسرا والزمالك وإنبي، هو الوحيد الذي يجيب على هذا من خلال عمله وادائه".



وأكمل: "أهم شىء ما الذي يريد كهربا، هل هو يريد ان يسطر تاريخ أو يمر مرور الكرام ، أم يكون صفقة من الصفقات التي تسببت في عمل ضجة كبيرة، كل ما نتمنها نراها لاعب مميز".



وعن أفضل مركز لكهربا؟، أجاب: " في الكرة الحديثة لا ينفع أن يلعب على الخطوط، لأنه لا يقدر على عمل الجوانب الدفاعية مثل صلاح في ليفربول أو رمضان صبحي وتريزيجيه ، أفضل مركز له صانع الألعاب أو المهاجم الوهمي، ولو سيشارك على الخطوط سيحتاج إلى عمل عنيف لكي يشارك في هذا المركز".



وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.