هنا الزاهد: شكرا لكل من صوت لى بمهرجان وشوشة

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



وظهرت هنا الزاهد بالصورة بصحبة زوجها احمد فهمى خلال حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة .



وشكرت هنا الزاهد كل من صوت لهما للفوز بجائزة المهرجان .



وحصل الفنان أحمد فهمي على جائزة أفضل ممثل كوميدي، بينما حصدت زوجته الفنانة هنا الزاهد جائزة أفضل ممثلة، وذلك خلال حفل توزير جوائز الأفضل لوشوشة.



الجدير بالذكر ان هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركوا في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.