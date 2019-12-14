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حوادث

تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
تحرير 863 مخالفة
تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الشارع لتسهيل الحركة المرورية بالشوارع ورفع المخالفات

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 501 إزالة فورية لتعديات علي الشارع و 135 مخالفة إشغال طريق ، و234 مخالفة ضبط

كما تم تحرير 34 مخالفة سحب رخص تسيير ، و تحرير 65 مخالفة سحب رخص قيادة لمخالفة الشروط الأمنية للمرور

وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل علي توفير جو أمني مناسب .
تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية
تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية
تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية
تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية
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