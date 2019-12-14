تحرير 863 مخالفة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الشارع لتسهيل الحركة المرورية بالشوارع ورفع المخالفات



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 501 إزالة فورية لتعديات علي الشارع و 135 مخالفة إشغال طريق ، و234 مخالفة ضبط



كما تم تحرير 34 مخالفة سحب رخص تسيير ، و تحرير 65 مخالفة سحب رخص قيادة لمخالفة الشروط الأمنية للمرور



وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل علي توفير جو أمني مناسب .