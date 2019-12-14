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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن زيادة الإنفاق العسكري لحلفاء واشنطن

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دافع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الجمعة، عن زيادة الإنفاق العسكري التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة، مؤكدا أن حلف الأطلسي لا يستطيع تحمل تكاليف ما وصفها بالدول "الطفيلية".

وقال إسبر في تصريحات صحفية إن "معظم الدول تعتبر الولايات المتحدة أفضل شريك للأمن العالمي، ليس فقط بسبب تفوق قدراتنا العسكرية ومعداتنا، ولكن أيضا بسبب القيم التي ندافع عنها".

وأضاف أن "تحالفاتنا لا تستند إلى معاملات تجارية، إنما إلى الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرغبة في الدفاع عنها".

وتابع: "لا أعتقد أنها قضية معاملات، إنما التزام"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تنفق 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع عنها وعن حلفائها وشركائها في حين أن العديد من الدول تنفق أقل بكثير من 1 بالمئة على الدفاع".
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