مضطرب نفسي يعتدي على النساء في السعودية والسلطات تتحرك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء أحد الأشخاص على مجموعة سيدات في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة في السعودية.



ونقلت شبكة "عاجل" السعودية عن مصادر قولها إن "الشخص أحيل إلى مجمع الصحة النفسية بالمدينة المنورة؛ لمعاناته من اضطراب نفسي.".



ويظهر في المقطع المضطرب نفسيا وهو و يتهم المرأة الكاشفة وجهها بشكل مهين، قبل أن يبادر بإلقاء امرأة تصادف مرورها في الشارع بالحذاء، وهو ما أثار موجة استياء شديدة على السوشيال ميديا.





