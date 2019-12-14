موسم سياحى شتوى قوى ومبشر بكل الخير بأسوان.. وزيارات متتالية لرؤساء وزعماء وقادة وسفراء وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين ووفود إفريقية وبرتغالية.. صور

= موسم سياحى قوى ومبشر بكل الخير بأسوان

= طفرة غير مسبوقة فى الحركة السياحية وخاصة مع إنعقاد منتدى أسوان للسلام = بداية قوية للموسم السياحى بمشاهدة 4500 سائح وزائر لظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل 22 أكتوبر الماضى









تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء خلال الفترة الحالية من العام طفرة فى الحركة السياحية والتى تتراوح بين 80% و100% وذلك مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى والذى بدأ بالاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية والذى شهده نحو 4500 سائح وزائر مصرى فى 22 أكتوبر الماضى ، إلى جانب زيارة العديد من الوفود الدبلوماسية والسفراء والوزراء والشخصيات العامة.





وتأتى كل هذه الزيارات الوافدة لأسوان للاستمتاع بالهواء النقي وزيارة آثارها، باعتبار أنها قبلة السائحين والزائرين المشتى العالمى الذى يحرص على زيارتها سائحون من مختلف الجنسيات بدول العالم، فى ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار.





ولهذا فإن أسوان تعتبر حدوتة مصرية تجذب إليها الوافدون من مختلف بقاع العالم نظرًا لتنوع منتجها السياحى ما بين سياحة ثقافية وأثرية ، وأيضًا علاجية ورياضية وفنية وبيئية وترفيهية وسفارى وصيد أسماك، بجانب سياحة الجزر النيلية والمحميات الطبيعية، فضلًا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والأسر والمجموعات، بجانب تعدد المعالم السياحية من المسلة الناقصة وخزان أسوان والسد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية.





والسائد فى تحقيق هذا الجذب للسائحين والزائرين لمحافظة أسوان عروس الجنوب والبوابة الجنوبية لمصر هو تميزها بشمسها الساطعة ودفء جوها الجاف المنعش فى الشتاء وهو الذى إنعكس على أهلها الذين يستقبلون ضيوفهم وزائريهم ببشاشة وترحيب، فأسوان تعتبر مصدر عشق للكثيرين فى مصر وخارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل لتكون بذلك قبلة للزعماء والرؤساء والملوك والشخصيات العامة من مختلف دول العالم.





وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد" أبرز وأهم المشاهير الذين قاموا بزيارة عاصمة الشباب الإفريقى خلال الموسم السياحى الشتوى حيث كان منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من رؤساء وقادة العالم على مدار يومى 11 و 12 ديسمبر الحالى وهو الذى ساهم فى زيادة الحركة السياحية خلال الموسم السياحى الحالى فى ظل المشاركة الواسعة للوفود من مختلف دول العالم .





فيما قام القنصل العام الفرنسى فرانسوا بوجو ومارى كريستين قنصل فرنسا بالأقصر وأسوان بزيارة أسوان خلال شهر نوفمبر الماضى حيث كشف القنصل العام الفرنسى عن أن أسوان من المقاصد السياحية الدولية المفضلة للسائح الفرنسى بآثارها الخالدة وسحر طبيعتها وتراثها المتميز مع حفاوة الإستقبال من أهالها .





ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد معدلات السياحة الفرنسية لأسوان وخاصة الاستمتاع بالرحلات النيلية سواء من خلال البواخر أو الدهبيات السياحية ، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس المشمس الدافئ ، معربًا عن تطلعه للتنسيق من أجل توفير كافة أوجه الرعاية للجالية الفرنسية بأسوان .





كما قام سفير المملكة المتحدة بمصر جيفري أدامز والقنصل البريطانى بالقاهرة جون نيل بزيارة لأسوان الشهر الماضى أيضًا حيث أعرب جيفرى أدامز عن سعادته لزيارة عاصمة الشباب الإفريقى والتى تتمتع بالطبيعة الساحرة والتنوع السياحى المتفرد والموقع الجغرافى المتميز كهمزة وصل بين مصر وإفريقيا، مؤكدًا شعوره بالأمن والأمان حيث لمس ذلك بنفسه أثناء جولاته لزيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية، وهو ما يؤهلها لاستضافة العديد من الأحداث والمنتديات العالمية ومنها منتدى السلام والتنمية المستدامة فى منتصف الشهر القادم والذى سيساهم فى فتح آفاق جديدة من العلاقات الإفريقية الدولية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال العام الحالى .





وأضاف آدامز أن مصر أصبحت الآن لديها القدرة التنافسية فى جذب الاستثمارات العالمية؛ لأن لديها أفضليات عديدة منها الاستقرار والمناخ والتاريخ والموقع الجغرافى، كما أن حركة السياحة البريطانية تشهد تزايدًا كبيرًا وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع الحظر عن رحلات الطيران المباشرة لشرم الشيخ مؤخرًا .





وأشار السفير البريطانى إلى أن المرحلة الحالية تشهد أيضًا تنسيقا وتعاونا كاملا بين الجهات المختصة فى البلدين لمكافحة الإرهاب والذى أصبح ظاهرة عالمية لاتقتصر على بلد بعينه بسبب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، بجانب مواجهة التحديات الاقتصادية معًا، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر ومنها ضمنها الاستثمار فى مشروع بنبان العملاق للطاقة الشمسية.





ونجد أنه من أبرز المشاهير الذين قاموا بزيارة أسوان فى نوفمبر الماضى أيضًا هى المطربة الأمريكية كاتى بيرى التى إحتفلت بعيد ميلادها الـ 35 بصحبة أصدقائها وعائلتها فى صحراء مصر بداية من واحة سيوة وحتى مدينة أدفو فى أسوان.





فقد اصطحبت المطربة العالمية 64 فردًا من عائلتها وأصدقائها المقربين على نفقتها الخاصة من أجل مشاركتها فى هذه الاحتفالية حيث كان من بينهم صديقها أورلاندو بلوك صاحب الـ 42، والممثلة شانون وودوارد، ومصممة الأزياء كاتى جيمي شنايدر، ونيكو مزراحى، وبلوميا سونيا كوبلاند، والتقطت العديد من الصور الشهيرة التى نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام ، ومن هذه الصور رحلتها النيلية التى استقلتها فى أسوان لزيارة المعالم الفرعونية فى مدينة إدفو .





كما قامت جمعية جنوب الصعيد للجراحات الدقيقة والمناظير بتنظيم مؤتمر دولى عن المناظير الرحمية فى مدينة أسوان يومى 23 و 24 نوفمبر الحالى .





وتم أيضًا تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان والذى يقام تحت عنوان "مهارات تعلم الطفل العربى والأفريقى فى القرن الواحد والعشرين .. رؤية مستقبلية " ونظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة أسوان ، وحضر المؤتمر عدد من خبراء الطفل ودبلوماسيين سابقين لسفارات دول أفريقيا.





فيما أستقبل متحف النيل الوثائقى لنائب وزير الرى بدولة الصين, بى تشو جيان والوفد المرافق له وذلك ضمن جولة سياحية لهم للاستمتاع بالمعالم السياحية والمناطق الأثرية بعاصمة الشباب الإفريقى .





وحول انطباعه من الزيارة سجل بى تشو جيان كلمة فى سجل الزوار جاءت ترجمتها بعنوان "نهر النيل حضارة قائمة للأبد"، وأهدى الوفد الزائر هدية تذكارية للمتحف تسلمتها مديرة المتحف المهندسة إيرين فايز فى حضور المهندس محمود عيد رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى ، ومحمد الهمشرى مدير أمن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .





وتم كذلك تنظيم فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا والتى تأتى تحت عنوان " إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية".. تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا فى تعزيز التكامل الإقتصادى الإقليمى .





ونظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان وسط أجواء إحتفالية مهرجان "الفنون التعبيرية والتراثية للشباب الأفريقي" الذي إنطلقت فعالياته من أمام حديقة درة النيل وصولًا إلى قاعة عروس النيل بالكورنيش القديم بالمدينة .





كما إستضافت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة معرض الدراسة في اليابان مصر 2019 والذى نظمته جامعة كيو شو اليابانية بالتعاون مع جامعة أسوان وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب والسفير الياباني بالقاهرة السيد مساكي نوكى .





وقام كذلك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بإستقبال وفد علمى من جامعة بورتو البرتغالية وهو الذى يأتى فى إطار تفعيل إتفاقية بروتوكول التعاون بين الجامعتين حيث ضم الوفد كل من الدكتور مانويل فيرنانديز مدير أبحاث النباتات بجامعة بورتو ومساعده الدكتور راؤول بريرا.





بينما أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان البروفيسور إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجريا الأسبق ورئيس لجنة الشخصيات البارزة بآلية مراجعة النظراء ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا .





وفى نفس السياق قام سفير دولة موزمبيق بمصر جوزيه ميجيل نونيش جونيور بزيارة لمتحف النيل الوثائقى والوفد المرافق له ، وقام سفير موزمبيق بالتجول داخل المركز الثقافى الإفريقى ومشاهدة المقتنيات المختلفه للدول الأفريقية واللوحات التعريفية لها وأحواض الأسماك والتماسيح والأفلام الوثائقيه للدول الأفريقية .





وقام أيضًا السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي جوليان رايلي، والمبعوث الخاص لقمة الإستثمار البريطانية-الإفريقية فيليب بارهام ، والسفير ونائب الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي جيسون غرايمز، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل كليم نايلور بزيارة أسوان فى ديسمبر الحالى .





وقد حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته بفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بجولة فى شوارع قرية غرب سهيل، سيرًا على الأقدام ، وجولة أخرى بالسوق السياحى وشوارع عاصمة الشباب الإفريقى برفقة وزراء الإسكان والتضامن والثقافة والآثار .





وقام خلال ديسمبر الحالى جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة بزيارة معبد فيله بأسوان فى جولة سياحية رافقته خلالها زوجته على هامش تواجدهما بمدينة أسوان ضمن المشاركة فى أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



