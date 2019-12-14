بهدف الاهتمام بالثقافة والتنوير.. جوائز تميز لأهالى الشيخ زويد

يعد التعليم رسالة من اجل بناء جيل للمستقل من الشباب ،يحمل هموم الوطن ويدافع عن أراضيه , ويشارك في بناء مستقبل الأجيال القادمة .



لذا فقد تم الاحتفال بالفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح لعام 2019، بتوزيع الجوائز على الفائزات من فتيات الشيخ زويد ورفح المتميزات ..خطوة علي طريق الاهتمام بالمرأة ودعمها تعليميا للمشاركة في بناء المجتمع وتأكيد دورها في إعداد أجيال للمستقبل قادرة علي خدمة المجتمع في مختلف المجالات .



وتعد الجائزة دافع قوي للطالبات المتميزات من بنات الشيخ زويد ورفح، الى جانب دور الأسرة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقوة عزيمتهن وإصرارهن على التفوق، كما كان للمؤسسة دور حيوي في تشجيع الفتيات على التعليم والتميز ومواجهة الظروف الصعبة .



وذلك الإسهام في تقدم ورقى تلك المناطق، وتشجيع الفتيات على الخدمة المجتمعية، وأن تصبح عنصر فاعل في مجتمعها الصغير الذي من ثم سيؤثر إيجابيًا على المجتمع الأكبر، وتشجيع وتوعية أولياء أمور الفتيات على ضرورة استكمال بناتهم دراستهن الجامعية، وتكريم المتفوقات ليكونوا مثالا يحتذى به في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح.



حيث بادرت الدكتورة أمل سلامة نصر الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة سلامة نصر الله للتعليم والثقافة وصاحبة فكرة الجائزة بتوزيع الجوائز من شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهن للعام الثالث على التوالي ، نتيجة لتميزهن في الدراسة والتفوق ومواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة .



وأكدت الدكتورة أمل سلامة نصر الله، أن فكرة الجائزة جاءت انطلاقًا من أن التنمية تبدأ بالتعليم والاهتمام بالثقافة والتنوير وتطوير الفكر، إصلاح حال الفتاة و المرأة عمومًا، تشجيع الفتيات القاطنات في مركزي وقرى الشيخ زويد ورفح، على استكمال مسيرة التعليم الجامعي والإسهام في تقدم ورقى تلك المناطق، تشجيع الفتيات على الخدمة المجتمعية، وأن تصبح عنصرًا فاعلًا في مجتمعها الصغير الذي سيؤثر إيجابًا على المجتمع الأكبر، تشجيع وتوعية أولياء أمور الفتيات على ضرورة استكمال بناتهن لدراستهن الجامعية .



مشيرة إلى دور فتيات الشيخ زويد ورفح في مواجهة ظروفهن الصعبة، وأنه تم دعم الجائزة هذا العام نظرًا لزيادة عدد المتقدمات ومستحقات الجائزة بتعاون عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد برعاية المؤسسة وجمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، ومؤسسة عويلى للاستثمار الصناعي ومؤسسة connect me للتعليم وعدد من الأفراد،



وقالت أن الهدف هو خدمة ودعم الفتيات البدويات وتشجيعهن على التميز ومواصلة التعليم، والالتحاق بعدد من كليات القمة وبعض الكليات الأخرى .. مشيدة بدور الفتيات وأسرهن في دعم الفكرة وتحقيق التميز.



ومن جانبه .. أشار الدكتور خالد زايد، الى دور المؤسسة في دعم فتيات سيناء بصفة عامة والتركيز على فتيات الشيخ زويد ورفح وتشجيعهن على التفوق والتميز ومواصلة التعليم، بالرغم من الظروف الصعبة، وأن لجنة التحكيم قامت باختيار نماذج لتكريمهن باعتبارهن قدوة لغيرهن.



وأعلن سعيد زايد عضو لجنة التحكيم والمؤسسة، أنه تم تكريم 32 فتاة من الشيخ زويد ورفح .. حيث فازت الطالبة ياسمين سليم سلام بلقب الفتاة الأكثر تميزًا، وحصلت على شهادة تقدير ودرع المؤسسة الى جانب مكافأة مالية قدرها 15 ألف جنيه، وفازت الطالبة مروة سليمان بالمركز الثاني وحصلت على شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وفازت الطالبة إسراء خالد عيد بالمركز الثالث وحصلت على شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه .. كما فازت باقي المتميزات بشهادات تقدير ومكافآت مالية بواقع 3000 جنيه لكل منهن.



وكانت شروط وأحقية الترشح للجائزة: أن تكون المرشحة من سكان مركزي وقرى الشيخ زويد ورفح أو انتقلت الى أماكن أخرى داخل شمال سيناء، لكنها حصلت على شهادة الثانوية العامة من المدارس التابعة للشيخ زويد ورفح للعام 2019 ، أن تكون حصلت على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من المدارس التابعة للشيخ زويد ورفح، ويفضل أن يكون لها دور في خدمة مجتمعها الصغير.



كما اشترطت اللجنة في الفتاة المرشحة للجائزة، ان يكون لديها مهارات تواصل جيدة وتتميز بقدرتها على التحدث وإبداء الرأي في أمور المجتمع السيناوي، ولديها رؤيه بشأن تطوير مدينتها أو قريتها في المستقبل، ولديها القدرة على التعبير عن نفسها وطموحاتها وعن قصة كفاحها .. مع التعليم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الشيخ زويد ورفح ..وألا يقل مجموعها في شهادة الثانوية العامة بقسميها (الأدبي والعلمي) عن 80 %.