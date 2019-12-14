يزيد ريسنج يستعد للمشاركة في سباق الرالي الدولي بنيويورك

يستعد يزيد ريسنج البطل السعودي في سباقات الرالي، للمشاركة، في سباق نيويورك الدولي للرالي مطلع العام المقبل 2020.



وقال البطل السعودي يزيد ريسنج ، إن تمثيله عن دولته السعودية شرف كبير له، لافتا الى انه سيبذل قصارى جهده للفوز بالبطولة لرفع اسم بلده واسم العرب في البطولة الدولية للرالي بنيويورك.



وأضاف أن الدول العربية تفتقر لمثل تلك السباقات التي يمكن من خلالها جذب مزيد من السياح، وتشجيع السياحة العربية البينية على الأقل، منوها بانه إذا كانت بعض السباقات يتم تنظيمها في الدلو العربية إلا انها قليلة.



ولفت إلى أن المنطقة العربية تفتقر لمثل تلك السباقات التي يمكن من خلالها جذب مزيد من السياح، وتشجيع السياحة العربية البينية على الأقل.