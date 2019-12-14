مكاسب عديدة تحققها أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لانعقاد منتدى السلام والتنمية على أرضها.. وانتعاشة كبيرة فى الحركة السياحية تخطت معدلاتها 100%.. صور

بعد منتدى السلام والتنمية على أرض أسوان

انتعاشة كبيرة فى الحركة السياحية ونسبة الإشغالات تتخطى الـ100%

المحافظ يشكر الرئيس السيسى لقراره الحكيم بانعقاد المنتدى بشكل سنوى على أرض أسوان

محافظ أسوان يشيد بمواطنى المحافظة فى الاستقبال والترحيب بضيوف المنتدى

خبراء فى الشئون الأفريقية: إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة استكمالًا لجهود مصر للارتقاء بالقارة السمراء وتحقيق التنمية الشاملة

مكاسب عديدة لا تزال محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تجنى ثمارها عقب انعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة على أرضها الطيبة على مدار يومى 11 و12 ديسمبر الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من رؤساء وزعماء وقادة وسفراء العالم والمنظمات الدولية، لتكون أسوان المشتى الدولى على طريق العالمية.ويستعرض "صدى البلد" أبرز هذه المكاسب، خاصة مع نجاح عاصمة الشباب الأفريقى فى استضافة النسخة الأولى من المنتدى، والذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تنظيمه بشكل سنوى ليساهم ذلك بشكل مباشر فى إحداث نقلة نوعية وانتعاشة سياحية كبيرة.وفى هذا الاتجاه أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعادته لتنظيم هذا الملتقى القارى والدولى الكبير فى أحضان لؤلؤة النيل الساحرة بحضور الرئيس السيسى، موجهًا شكره لرئيس الجمهورية لقراره الحكيم بأن تكون مدينة أسوان مقرًا دائمًا وبشكل سنوى لهذا التجمع الأفريقى المتميز لرؤساء الدول والحكومات والهيئات الدولية والقطاع الخاص.كما أشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى والمشرف للمواطنين الأسوانيين فى الاستقبال والترحيب بضيوفهم من كبار المسئولين والمشاركين فى المنتدى والتعاون البناء مع أجهزة المحافظة والأمن، مؤكدًا أن تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة سنويًا سيكون له العديد من الثمار والتى أهمها أن أسوان أصبحت محط أنظار العالم بما يتواكب مع مكانتها الجغرافية والتاريخية والطبيعة كمركز اقتصادى وتجارى وسياحى، وهو الذى يعكس النظرة الثاقبة والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى للقيادة السياسة لكى تعود لسابق عهدها فى ظل امتلاكها للعديد من المقومات وموانئ برية ونيلية كمعابر للسفر والتجارة وتبادل الزيارات تجاه الأسواق الأفريقية، وهو الذى يتوازى مع الطريق البرى الدولى الإسكندرية / كيب تاون بجنوب أفريقيا.وقال أشرف عطية إنه من أبرز ثمار هذا المنتدى القارى والدولى هو الترويج والتسويق السياحى لأسوان من خلال التغطية الإعلامية الواسعة ليس فقط لفعاليات المنتدى، ولكن لجمال وسحر أسوان والمقومات السياحية، بالإضافة إلى أنها بالفعل واحة للأمن والأمان.وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد الإعداد والتجهيز الجيد لعرض مطالب المحافظة فى قطاعات البنية الأساسية، ولا سيما إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى مع رفع كفاءة الطرق الداخلية والسريعة، بجانب الاحتياجات الجماهيرية فى المواقع الصحية والتعليمية، علاوة على التنسيق مع الوزارات المعنية للإسراع من إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة أسوان الجديدة، وأيضًا المناطق الصناعية والحرفية بنصر النوبة والسباعية، وهو الذى يتوازى مع دعم وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة لفتح المجال أمام توفير فرص عمل للشباب الأسوانى.وقد توجه العديد من أهالى أسوان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اختياره أسوان لاستضافة هذا المنتدى، والذى يحقق العديد من المكاسب لشعب أسوان، خاصة فى المجال السياحى، بالإضافة إلى المجال السياسى والاقتصادى على المستوى الدولى والمستوى الإقليمى للقارة الأفريقية، حيث كانت أهم مكاسب المنتدى هو تطوير مدينة أسوان ورفع كفاءة البنية الأساسية والاهتمام بمستوى النظافة العامة للشوارع والميادين وإظهار المدينة السياحية فى أبهى صورها.فى السياق نفسه، أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، أن نجاح هذا المنتدى يعد بمثابة نجاح لمصر كلها، خاصة مدينة أسوان التى حققت الدعاية والترويج السياحى الجيد لها كأفضل مشتى عالمى يجذب آلاف السائحين سنويًا، حيث ساهم هذا الحدث التاريخى والعالمى لمنتدى السلام والتنمية المستدامة فى أن تتخطى نسب الإشغال السياحى خلال فترة انعقاده الـ100%، ومن المحتمل أن يروج ضيوف المنتدى للسياحة فى مصر وأسوان خاصة من شتى بقاع العالم.بينما أكد العديد من الخبراء المتخصصين فى الشئون الأفريقية بمحافظة أسوان أن إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يأتى استكمالًا للجهود القوية التى تبذلها مصر للارتقاء بالقارة السمراء وتحقيق التنمية الشاملة منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لهذا العام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يعد المنتدى فرصة رائعة للحد من الصراعات والنزاعات التى تعانى منها دول القارة الأفريقية والتى تقدر نسبتها بـ 56% من الصراعات الموجودة على مستوى العالم.ولهذا نجد أن مصر لها تاريخ طويل فى حفظ الأمن والسلم بالقارة الأفريقية، حيث كانت فى مقدمة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ إسهامها الأول فى عملية حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، كما شاركت مصر بحوالى 37 بعثة حفظ سلام بأكثر من 30 ألف فرد قاموا بأداء مهامهم تجاه صون السلم والأمن الدوليين فى أفريقيا، واستطاعت مصر أن ترتقى فى الآونة الأخيرة إلى مرتبة أكبر عشر دول مساهمة فى هذه العمليات على مستوى العالم.ومن هذا المنطلق، فإن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يعبر بشكل مباشر عن جهود مصر لتوسيع مساهمتها فى عمليات حفظ السلام والأمن، وتحقيق التنمية الشاملة فى القارة السمراء ليكون نقطة انطلاق لمزيد من التعاون مع كافة دول العالم فى جميع المجالات.