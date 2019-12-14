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رياضة

رونالدينيو : ميسي ليس الأفضل في التاريخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
النجم البرازيلي رونالدينيو
النجم البرازيلي رونالدينيو وميسي
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رامى المهدي
قال النجم البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني لا يمكن وصفه بأنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، ولكن أفضليته تقتصر على لاعبي العصر الحالي فقط.

ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مشواره، قال: "أنا سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزًا لبرشلونة".

وأضاف "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييغو مارادونا وبيليه ورونالدو. لا يمكنني أن أقول إن ميسي هو الأفضل في التاريخ ولكنه نعم الأفضل في عصره".

وجاءت تصريحات رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان وباريس سان جرمان السابق، للصحفيين عقب خوضه مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.

وأمام نحو 5 آلاف شخص وبرفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو امتنانه على التكريم قائلا: "من الشرف أن أكون هنا".
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