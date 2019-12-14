في الذكرى الثالثة لرحيل أحمد راتب | قصة اللحظات الأخيرة في حياته

تحل اليوم السبت 14 ديسمبر، الذكرى الثالثة لوفاة الفنان القدير أحمد راتب الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز 67 عاما.





وتعرض أحمد راتب، قبل أسبوع من وفاته وتحديدا بعد عرض مسرحيته الأخيرة «بلد السلطان» لأزمة قلبية، دخل على أثرها إلى المستشفي، وتدهورت حالته الصحية، ومن ثم تم حجزه فى غرفة العناية المركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.





وشارك راتب قبل رحيله بأسابيع في بطولة فيلم "جواب اعتقال" لمحمد رمضان لكنه رحل عن عالمنا قبل أن يرى آخر أعماله على الشاشة.



