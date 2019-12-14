عقوبات أمريكية على 3 لبنانيين متورطين في تمويل حزب الله والجيش الليبي يدك معسكرات تركية في مصراته.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجيش الليبي يدمر مواقع تخزين الطائرات التركية بمصراتة

السودان يشكل لجنة لتصفية حزب البشير

بومبيو يحذر إيران برد حاسم إذا واصلت هجماتها في العراق

الرئيس الجزائري المنتخب يتعهد بـ "جمهورية جديدة" ويدعو الشباب للحوار





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ممثل الكويت المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم وصل، أمس الجمعة، إلى مصر للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، التي ستنطلق اليوم السبت بمدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأبرزت "الوطن" استضافة منتدى الشباب الطالب الجنوب السوداني جون ضحية التنمر في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية، حيث ظهر بجوار الرئيس السيسي موجهًا عدة رسائل للقائمين على منتدى شباب العالم، مقدمًا الشكر لهم على دعوته.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن الجيش الوطني الليبي أعلن أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، مشيرًا إلى "العملية جرى تنفيذها بعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية".





ونقلت "الراي" عن الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، قوله إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، لافتًا إلى أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.





وقالت "القبس" إن رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الأموال في السودان، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، أصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام 1992.





وأبرزت "الوطن" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي حذر فيها من رد حاسم إذا تعرضت مصالح بلاده للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية، قائلًا: "يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق اضرارا بالأميركيين أو حلفائنا أو مصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم".





واهتمت "الجريدة" بتصريحات الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، حيث تعهد بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، كما دعا إلى حوار مع الحراك الشعبي، داعيًا المتظاهرين في الحراك الشعبي إلى بدء حوار جاد من أجل الجزائر، معبرا عن احترامه وتأثره بمطالب الحراك.





وأشاد تبون بالجيش الجزائري وقيادته في تأمين البلاد والحراك الشعبي والتعامل بحكمة مع المستجدات التي طرأت على الساحة الجزائرية.





وأفادت "الراي" بأن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شخصيات لبنانية وشركات داعمة لميليشيا حزب الله، في أحدث إجراء أميركي ضد الذراع الإيراني في لبنان، قائلةً إنها فرضت عقوبات على رجل الأعمال اللبناني سعيد ناظم أحمد، وصالح علي عاصي، وطوني بطرس صعب، بسبب تورطهم في عمليات تمويل مباشرة لحزب الله.





وأوضحت الوزارة أن مكتب "مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أصدر اليوم إجراءات ضد اثنين من أبرز منظمي غسيل الأموال في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما، بما في ذلك تلك الشركات التي ولدت عشرات الملايين من دولارات لحزب الله، ومموليها ، وأنشطتهم الخبيثة".





وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تشير إلى مدى "مساهمة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على حساب مصالح الشعب اللبناني".



