بفستان ومجوهرات.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

حرصت الفنانة ريم البارودى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بSTORIES جديدة لها.
خطفت الأنظار ريم البارودى بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر اللامع وذا أكمام طويلة، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، وأتسم الفستان بصيحة الأوف شولد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة.
خطفت الأنظار ريم البارودى بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر اللامع وذا أكمام طويلة، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، وأتسم الفستان بصيحة الأوف شولد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة.
واعتمدت ريم البارودى على تسريحة شعر من أنامل المصمم ألفريد و مينا، فيما وضع لها خبير التجميل أمين مكياجا رائعا كشف عن جمالها، وأكملت إطلالتها بأقراط فخامة.
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