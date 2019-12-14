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فن

بعد تكريم واما بمهرجان الأفضل 2019 ..نادر حمدى يشكر جمهوره

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
فريق واما
فريق واما
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كريم ناصر
نشر المطرب الشاب نادر حمدى احد اعضاء فريق واما صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .

وظهر نادر بالصورة بصحبة اعضاء فريق واما بمهرجان وشوشة الافضل 2019 ،بعد تكريمهم من ضمن افضل الفرق الغنائية .


ونالت الصورة إعجاب الجماهير معلقين : ما احلاكم و قال اخرون : ربنا يوفقكم ديما .

وقد أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 ، في مجالات الفن، الرياضة، المرأة، الفضائيات والسوشيال ميديا، بالمسرح الكبيربدار المنارة بالتجمع بالقاهرة ، مساء امس الجمعة 13 ديسمبر 2019 .

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