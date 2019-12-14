بعد تكريم واما بمهرجان الأفضل 2019 ..نادر حمدى يشكر جمهوره

نشر المطرب الشاب نادر حمدى احد اعضاء فريق واما صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .



وظهر نادر بالصورة بصحبة اعضاء فريق واما بمهرجان وشوشة الافضل 2019 ،بعد تكريمهم من ضمن افضل الفرق الغنائية .





ونالت الصورة إعجاب الجماهير معلقين : ما احلاكم و قال اخرون : ربنا يوفقكم ديما .



وقد أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 ، في مجالات الفن، الرياضة، المرأة، الفضائيات والسوشيال ميديا، بالمسرح الكبيربدار المنارة بالتجمع بالقاهرة ، مساء امس الجمعة 13 ديسمبر 2019 .



