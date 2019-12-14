انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والجيش الوطني الليبي يتقدم نحو العاصمة طرابلس.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تناولت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، الاستعدادات من أجل انطلاق "منتدى شباب العالم" في نسخته الثالثة اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة عدد من قادة الدول.





فذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مساء اليوم النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة نحو 7000 شاب، وتتصدر ملفات التغير المناخي والطاقة والتنمية في أفريقيا والإرهاب والنزاعات المسلحة والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي النقاشات خلال جلسات المنتدى الذي سيستمر 4 أيام.





وأضافت أن جدول أعمال المنتدى يضم 24 جلسة و14 ورشة تناقش مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية والقارية ورؤى الشباب المشاركين حول إيجاد حلول لها، وأشارت إلى أن المنتدى سيبحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة والهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرصة الإيجابية المتاحة بين تلك الدول.





وأكدت الصحيفة أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحثا عددا من المشروعات المشتركة في مجالات تصنيع الصوامع الحقلية ومخازن الغلال سواء في مصر أو خارجها لمصلحة الدول الأفريقية إلى جانب رفع كفاءة الصوامع الموجودة حاليا من نوعية "بلومبرج"، كما ناقشا التعاون في مجال تطوير المطاحن وتوريد زيت الطعام والموقف التنفيذي لمشروع تنقية بطاقات التموين وتشغيل أحد المخابز التابعة لإحدى شركات الانتاج الحربي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب خاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب الحديثة التي تضمن حفظ الحبوب وتداولها الآمن.





وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي هنأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على فوز حزب المحافظين بزعامته بالأغلبية في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول.







وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن الجيش الوطني الليبي أكد أنه يتقدم بثبات نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس من جميع المحاور المؤدية لها، حيث يشن عمليات نوعية ضد الميليشيات، وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش أمس أن الجيش يتعامل مع القوات التركية الموجودة في ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج ونجح في تدمير عشرات الطائرات المسيرة، وأوضح أن هناك اشتباكات عنيفة على محاور طرابلس وأن الجيش الوطني دخل المرحلة الأخيرة من تحرير العاصمة.





من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم تنطلق اليوم من مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين و8 آلاف شاب يمثلون 196 دولة.





وأضافت الصحيفة أنه من المقرر افتتاح المنتدى مساء اليوم وتبدأ جلساته صباح غد، ويجتمع شباب العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع في تجربة أكثر ثراء وتنوعا من خلال 24 جلسة و14 ورشة عمل، وأشارت إلى أن الجلسات سوف تناقش العديد من القضايا التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم خاصة ما يتعلق بتداعيات التغير المناخي والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة.





وأكدت أن المنتدى يخصص أكثر من جلسة لمناقشة التحول الرقمي في المجتمعات الحديثة في ضوء اهتمام الرئيس السيسي بإدخال مصر إلى عصر التحول الرقمي الذي يساعد على نشر الخدمات الإلكترونية وتأمينها ومكافحة الفساد وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمواطنين المستحقين لخدمات ودعم البطاقات التموينية ومجانية التعليم والتأمين الصحي وغير ذلك من الخدمات.





ونوهت الصحيفة بأن وزير البترول المهندس طارق الملا أكد أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنفيذ 29 مشروعا لتنمية حقوق الغاز باستثمارات بلغت 27.3 مليار جنيه ووصل معدل الإنتاج اليومي إلى 6ر7 مليار قدم مكعب من الغاز و44.3 ألف برميل من المكثفات.





وأضاف الوزير أن إجمالي معدلات الإنتاج اليومي لحقول ظهر وغرب الدلتا واتول ونورس وصل إلى 6.5 مليار قدم مكعب، وقال إن الاكتشافات أسهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز العام الماضي، ومن المنتظر أن تصل الزيادة إلى 100% فى العام القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق التنمية المحلية وافق، خلال نوفمبر الماضي، على إقراض 398 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 3.7 مليون جنيه بينها 271 مشروعا للمرأة بنسبة 68%.





وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الصندوق وافق منذ أول يوليو الماضي على إقراض 1656 مشروعا باستثمارات تجاوزت 17 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة 1124 مشروعا، مشيرا إلى دور الصندوق في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل في القرى والنجوع.





وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل قررت منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة مدينتي بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام، وأعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أنه لن يسمح للمسيحيين من سكان القطاع بزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس في أعياد الميلاد.





بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس السيسي هنأ أمس عبد المجيد تبون لنيله ثقة الشعب الجزائري وانتخابه رئيسا للبلاد في الانتخابات الرئاسية.





وقال الرئيس السيسي، في تدوينة له على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة بنجاح الانتخابات الرئاسيه، كما نهنىء الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به.





وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن حصول مصر على المركز السابع في الأبحاث العلمية بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التأكل من 2016 - 2018، بينما حصلت الصين على المركز الأول ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.





وأكد أهمية علم تآكل الفلزات نظرا للخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تسببها عمليات التآكل للمنشآت المعدنية التي تستهلك من 3 - 5% من إجمالي الناتج القومي للبلدان الصناعية وهي أرقام تقدر ببلايين الدولارات.





وأوضحت الصحيفة أن سفير المجر بيتر كيفك أكد أنه من المتوقع بدء توريد عربات القطار لمصر في الربع الأول من عام 2020 لتدعيم برنامج التحديث الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية حيث ستزيد من مستوى الراحة في وسائل النقل العام وستقلل من مخاطر الحوادث.





وأعرب السفير عن سعادته بعودة القطارات المجرية لمصر حيث كانت الشركة المجرية "جانز– مافيج" تقوم بتوريد عربات القطار للسكك الحديدية لمصر خلال فترة الستينيات والسبعينيات، مشيرا إلى توقيع مصر والمجر على اتفاق آلية تسهيل ائتمان والضمان للمشروع ما يتيح لهيئة السكك الحديدية شراء 1300 عربة قطار وتصنيع عربات القطار محليا بالتعاون الثلاثي مع المجر وروسيا.





وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الكهرباء أكدت تنفيذ مشروعات خلال هذا العام بلغت استثماراتها حوالي 53.2 مليار جنيه وأنه يجرى التنسيق مع وزارتى المالية والبترول لفض التشابكات المالية بين القابضة وشركاتها التابعة والوزارات المعنية لتأثيرها على القوائم المالية للشركات.