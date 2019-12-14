احذر.. اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والألبان عالية الدسم تتلف شبكية العين

توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة ومنتجات الألبان عالية الدسم، قد يكونون أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بحالة عينية تؤدي إلى إتلاف شبكية العين وتؤثر على الرؤية المركزية للشخص، فإذا كنت تريد حماية نظرك في سن الشيخوخة، فتأكد من تناول طعام صحي.



وتسمى هذه الحالة "التنكس البقعي المرتبط بالعمر في المرحلة المتأخرة (AMD)"، وهي حالة لا رجعة فيها تؤثر على الرؤية المركزية للشخص، وتُبعد قدرتها على القيادة، من بين الأنشطة اليومية الشائعة الأخرى.



وقال شروتى ديجى، الأستاذ فى جامعة "بوفالو" بالولايات المتحدة "إن علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر في المرحلة المتأخرة (AMD) المتأخر والأوعية الدموية هو علاج غزير ومكلف، ولا يوجد علاج لضمور جغرافي، وهو الشكل الآخر من أشكال التنكس البقعى المتأخرة التي تسبب أيضًا فقد البصر"، وأضاف "من مصلحتنا القصوى أن نلتقط هذه الحالة مبكرًا ومنع تطور التنكس البقعى المتأخر".



وتشير النتائج إلى أن النمط الغذائي الغربي قد يكون عامل خطر لتطوير التنكس البقعى المتأخر AMD في وقت متأخر، ومع ذلك، لم يرتبط النظام الغذائي الغربي مع تطور التنكس البقعى AMD المبكر في الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون.



واستخدم الباحثون بيانات عن 66 نوعًا من الأطعمة المختلفة التي أبلغ عنها المشاركون عن تناولهم ما بين عامي 1987 و1995 وحددوا نمطين غذائيين في هذه المجموعة - الغربية وما يشير إليه الباحثون عمومًا باسم "الحكمة" (صحية) - التي أوضحت بشكل أفضل أعظم اختلاف بين الوجبات.