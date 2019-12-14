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منوعات

جريمة لا تغتفر.. زوجان يعتديان على الأطفال ويقومان بتصويرهم في أوضاع مخلة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دون رحمة، قام زوجان بالاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال، حتى الرضع أصحاب العام الواحد لم يفلتوا منهما، ولم يكتفيا بما فعلاه بل زادا إلى جريمتهما بندا سيئا، وهو تصويرهما وهما يمارسان اعتداءهما على الأطفال.

وعثرت الشرطة بالصدفة على مقطع فيديو خلال تفتيش منزلهما في مدينة إسيكس، ظهرا فيه وهما يعتديان على طفل، ليتم القبض على "مارك جابل" البالغ من العمر 33 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

كانا الثنائي يستدرجان الأطفال إلى منزلهما ليمارسان معهم الرذيلة، وظهر ذلك في مقاطع الفيديو الأخرى التي تم العثور عليها، واعترف الزوجان بما قاما به من جرائم الأطفال المروعة، وأشارا إلى أنهما فعلا ذلك بين عامي 2017 و2019.

لتصدر المحكمة حكما بسجنهما 21 عامًا، بحيث يسجن "جابل" 11 عاما ونصف العام، وشريكته حكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وقالت المحكمة إن الثنائي جرائمهما مروعة، وإن تعريض أي شخص للإيذاء الجنسي أمر غير مقبول، لكن عندما يكون الضحايا أطفالا فإنه أمر لا يمكن تصوره.
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