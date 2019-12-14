في المنزل.. تمارين تساعدك على تقوية عضلات الساقين.. شاهد

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة تساعد على تقوية عضلة الساقين.



وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، السبت، إن هذه التمارين مهمة للغاية رغم أن الكثير لا يفضل ممارستها في الصالات الرياضية بسبب صعوبتها، لذلك على الجميع الحرص عليها.



وأضاف حسام أبو هاشم أن تمارين الإحماء مهمة جدا قبل ممارسة تمارين الساقين لتجنب أي إصابات قد تحدث أثناء التمرين، مشيرا إلى أن أفضل تمارين الإحماء هي الجري في المكان والإطالات لمدة 30 ثانية لتهيئة العضلات.



وأوضح أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية حتى لا يتعرض لأي مشاكل أو إصابات، لافتا إلى أنه لابد من فرد الظهر عند ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الجسم.



ووجه حسام أبو هاشم مجموعة نصائح للمبتدئين في رياضة كمال الأجسام، خاصة الشباب الذي لا يمارس التمارين الخاصة بالساقين.