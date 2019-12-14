اليوم.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في الجامعة الألمانية

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم السبت في الجامعة الألمانية الـ "GUC" بصحبة الفنان محمود العسيلي.



وتفتح الأبواب لدخول الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما قسمت التذاكر إلى فئتين، الفئة الأولى تبلغ قيمتها 350 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة الفئة الثانية تبلغ قيمتها 1500 جنيه.



وتقدم نانسي عجرم، خلال الحفل أبرز الأغاني الخاصة بها منها: "بدنا نولع الجو"، و"الحب زي الوتر"، و"عم بتعلق فيك"، وغيرها من الأغاني.



وتواصل نانسي، العمل على ألبومها الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بعد غيابها عدة سنوات عن طرح الألبومات الغنائية بشكل كامل.