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أخبار العالم

إطلاق خط جوي مباشر بين وسط الصين وبانكوك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
خط طيران
خط طيران
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أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة هونان بوسط الصين إطلاق خط جوي مباشر يربط مدينة "تشانغده" مع العاصمة التايلاندية (بانكوك)، ليكون الأول من نوعه في المدينة الصينية.

وذكرت سلطات مطار "تشانغده تاوهوايوان" الصيني - في بيان اليوم، السبت - أنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية أسبوعيا على هذا الخط من جانب شركة "فيت جيت إير" باستخدام طائرات من طراز "إيرباص A320/321".

ويشغل المطار حاليا 13 رحلة داخلية إلى 19 مدينة صينية، وسط توقعات بأن يسهم الخط الدولي في تنمية المدينة وانفتاحها.
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