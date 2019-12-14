إطلاق خط جوي مباشر بين وسط الصين وبانكوك

أعلنت سلطات مقاطعة هونان بوسط الصين إطلاق خط جوي مباشر يربط مدينة "تشانغده" مع العاصمة التايلاندية (بانكوك)، ليكون الأول من نوعه في المدينة الصينية.



وذكرت سلطات مطار "تشانغده تاوهوايوان" الصيني - في بيان اليوم، السبت - أنه سيتم تسيير 3 رحلات جوية أسبوعيا على هذا الخط من جانب شركة "فيت جيت إير" باستخدام طائرات من طراز "إيرباص A320/321".



ويشغل المطار حاليا 13 رحلة داخلية إلى 19 مدينة صينية، وسط توقعات بأن يسهم الخط الدولي في تنمية المدينة وانفتاحها.