أتلتيكو مدريد يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره أوساسونا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لوقف نزيف النقاط، بعد النتائج الكارثية للفريق، في الأسابيع الأخيرة.



على الجانب الآخر يسعى أوساسونا، الذي يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخيبلانكوس، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز العاشر بـ 24 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، برشلونة مع ريال سوسيداد، غرناطة مع ليفانتي، أتلتيك بلباو مع إيبار.