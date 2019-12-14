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حوادث

حكاية خصومة ثأرية.. الاتفاق بين عائلتي أبو طلبة والصباغ على إنهاء الخلافات.. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة ومركز الخانكة بالتعاون مع القضاة العرفيين في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "أبوطلبة" و"الصباغ" بعرب العليقات، أثر جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل من العائلة الأولى على يد شاب من العائلة الثانية.

وعقدت جلسة الصلح بحضور محمد مدينة عضو مجلس النواب وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة وعاطف النمكي عضو مجلس النواب السابق والعمدة سمير موسى وكبار عائلات العليقات والصوالحة وجهينة، حيث تم التراضي والصلح والاتفاق بين العائلتين.

واتفقت العائلتان على الصلح وعدم الأخذ بالثأر ومقاطعة العائلة الثانية للمتهم منهم بإرتكاب الجريمة وعدم توكيل محامى للدفاع عنه والتبرؤ التام والكامل مدى الحياة من القاتل وترك أسرة المتهم بالقتل لمنزلهم طوال مدة المحاكمة.
حكاية خصومة ثأرية.. الاتفاق بين عائلتي أبو طلبة والصباغ على إنهاء الخلافات.. صور
حكاية خصومة ثأرية.. الاتفاق بين عائلتي أبو طلبة والصباغ على إنهاء الخلافات.. صور
حكاية خصومة ثأرية.. الاتفاق بين عائلتي أبو طلبة والصباغ على إنهاء الخلافات.. صور
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