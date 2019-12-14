وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور

بتكليف من الرئيس.. برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين الجدد.. وزيرة التخطيط: اختياركم ثقة في الشباب المصري وأطالبكم بالتركيز على قضية السكان..وشعراوي: الرئيس راهن على قدراتكم لحمل راية العمل السياسي