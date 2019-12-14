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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نجاح مبادرة (صوتك مسموع) فى حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95,5%، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء فى أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 23 ألف شكوى مستوفاة.

وأكد اللواء محمود شعراوى تواصل مبادرة (صوتك مسموع) للعام الثانى على التوالى فى التفاعل مع المواطنين والاستجابة لهم، حيث تلقت المبادرة أكثر من 90 ألف رسالة من خلال قنوات الاتصال المتعددة التى تعتمد عليها مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه، وأشار شعراوى إلى أن عدد الرسائل الواردة للمبادرة عبر وسائل التواصل المختلفة فى شهر نوفمبر الماضى بلغ أكثر من 8 آلاف رسالة منها 1912 شكوى تم حلها بنسبة 81%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التقرير الأخير الذى تلقاه عن المبادرة يؤكد زيادة عدد الشكاوى الواردة نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى وتفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات، معتبرًا أن تلك الزيادة تؤكد ثقة المواطنين في المبادرة نتيجة نجاحها في حل المشكلات باعتبارها أحد قنوات التواصل الحكومية المهمة في إطار 5 محاور رئيسية وهي (مخالفات البناء - التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - الإشغالات - الفساد والرشوة - المخلفات).

وقال شعراوى إن شكاوى القمامة تصدرت عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر نوفمبر الماضى بإجمالى 934 شكوى يليها شكاوى الإشغالات بعدد 560 شكوى ثم مخالفات البناء بـ154 شكوى والفساد 39 شكوى.

وأضاف أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى القليوبية والجيزة والمنوفية وقنا ومطروح والبحيرة وأسيوط والاسماعيلية موضحًا أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وافادتهم بما تم بصدد شكواهم.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك"www.facebook.com/sotakmasmwo
والبريد الإلكتروني ([email protected]).
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
وزير التنمية المحلية: حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5%.. صور
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