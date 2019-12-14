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محافظات

محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لوضع حلول عاجلة لشكواهم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
عصام سعد محافظ أسيوط
عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرية كوم أبوشيل ومدينة أبنوب؛ للوقوف على شكوى المواطنين على الطبيعة وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما وجه برفع كافة المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف بقرية كوم أبو شيل، معلنًا تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة بالقرى والنجوع لتقييم أداء رؤساء المراكز والوحدات المحلية وتوجيههم لتلافي الأخطاء وتذليل المعوقات أمام تنفيذ الأعمال على أن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالجهاز التنفيذى للمحافظة ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال جولته بمركز أبنوب رافقه خلالها تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه محافظ أسيوط رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية كوم ابوشيل برفع كافة المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف وإزالة كافة الإشغالات بالأسواق والميادين الرئيسية بالمركز، فضلا عن التنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات وإدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بمدينة أبنوب وحل مشكلة الاختناقات المرورية ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لهم.

كما التقى المحافظ – خلال الجولة – ببعض أهالى مدينة ابنوب وبعض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مستمعًا لشكواهم والتى تمثلت فى توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وعمل أبحاث اجتماعية وصرف مساعدات اجتماعية لهم كما وعد الوزير المحافظ بحل مشاكل المواطنين المتعلقة بتكثيف حملات الإشغالات والمرافق بالمدينة وإحالة بعض شكاوى المواطنين لجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى أهالى قرية كوم ابوشيل والتى تعلقت برفع كافة المخلفات الزراعية والقمامة من على جوانب الترعة الرئيسية بالقرية وبعض المصارف مصدر تعليماته الى رئيس المركز ورئيس القرية برفع جميع المخلفات باستخدام جميع معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لوضع حلول عاجلة لشكواهم
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لوضع حلول عاجلة لشكواهم
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لوضع حلول عاجلة لشكواهم
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لوضع حلول عاجلة لشكواهم
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين لوضع حلول عاجلة لشكواهم
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