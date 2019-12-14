شركة كويتية كبرى تفاجئ أرامكو بإجراء غير متوقع في اليوم الثاني للطرح

أعلنت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” الكويتية المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها قامت ببيع كامل أسهمها في شركة “أرامكو السعودية”، والبالغ عددها 3.33 مليون سهم.





وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، أن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال)، مبينة أنها حققت ربحا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) وسوف يتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.





وأفادت بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، لافتة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير .





وكانت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” قد قامت بالاكتتاب في شركة “أرامكو السعودية”، وقد تم تخصيص عدد 3.33 مليون سهم لها وبقيمة 106.44 مليون ريال بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي.



