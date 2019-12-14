ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شركة كويتية كبرى تفاجئ أرامكو بإجراء غير متوقع في اليوم الثاني للطرح

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
أرامكو
أرامكو
Advertisements
مـيــــــس رضــــا
أعلنت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” الكويتية المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها قامت ببيع كامل أسهمها في شركة “أرامكو السعودية”، والبالغ عددها 3.33 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، أن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال)، مبينة أنها حققت ربحا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) وسوف يتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

وأفادت بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، لافتة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير .

وكانت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” قد قامت بالاكتتاب في شركة “أرامكو السعودية”، وقد تم تخصيص عدد 3.33 مليون سهم لها وبقيمة 106.44 مليون ريال بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي.

وجاء هذا الإعلان، بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهما، تحت بند “الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اكتتاب شركة بوبيان في شركة أرامكو السعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجمع ٢٢.٦ مليار دولار.. لقاء سعودي كويتي للإكتتاب في أرامكو

بـ 27 مليار ريال.. 3.1 مليون مكتتب في أرامكو حتى اليوم

189 مليار ريال حجم اكتتاب المؤسسات في أرامكو السعودية

50 مليار دولار حصيلة اكتتاب المؤسسات في أرامكو

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشرات

عقب دقائق من التداول.. أرامكو السعودية تتفوق على آبل وتصبح الأولى في العالم

ترشيحاتنا

الثانية في أسبوع.. تجربة نووية جديدة لـ كوريا الشمالية ..شاهد

بفستانين من تصميم والدتها.. ابنة زينة زكى تخطف الأنظار فى حفل زفافها

معلومات عن أحمد راتب في ذكرى رحيله | عدد زيجاته وأبنائه

ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

خناقة بين ايتن عامر وياسمين الخطيب بسبب نجم الأهلى

وفاة النائب السيد حسن موسى بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة البيبى بلو.. نوال الزغبي تبهر جمهورها في دبي.. صور

صفيلح عمان.. ثروة بحرية وقيمة اقتصادية تقدر بالملايين ..صور

بعد التخفيضات الأخيرة.. سيارات سوزوكي suzuki تبدأ من 133 ألف جنيه.. صور