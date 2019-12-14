جامعة عين شمس في أسبوع.. ليلى علوي في ندوة الثلاثاء المقبل.. زيارة من وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وتعاون جديد مع كيوشو اليابانية

إطلاق مسابقة عين شمس تبتكر لأول مرة بالجامعة

تجارة عين شمس تدرب 600 إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة

وقد وجه الأستاذ الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة، الشكر إلى وزارة التخطيط والمعهد القومى للإدارة على تعاونهما الكبير، وكذلك الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه الدورات التدريبية.







وأكد أن الاستفادة الكبرى المتحققة من هذه المنحة هي التأكيد على قيمة التدريب الوظيفي والاهتمام بالأفراد العاملين في كلية التجارة، وهو المنهج الذي تتبعه الكلية من خلال التواصل مع الأجهزة التنفيذية للدولة وتوفير كل المتطلبات للحصول على منحة التدريب للعاملين وتوفير المناخ المناسب لهم للاستفادة من هذه البرامج.

شهد قصر الزعفران، مقر رئاسة جامعة عين شمس، توقيع اتفاقيتي تعاون مع جامعة كيوشو اليابانية، حيث وقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اتفاقيتي تعاون مع جامعة كيوشو اليابانية بشأن تبادل الطلاب والبحث العلمي بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.وتأتي هاتان الاتفاقيتان تتويجا للزيارة التى قام بها الدكتور عبد الناصر سنجاب والدكتور شريف قطب لجامعة كيوشو في العام الماضي، لبحث عمل شراكة في تبادل الطلاب والأخرى للبحث العلمى وتبادل الأساتذة.وتتيح هذه الاتفاقية للطلاب فرصة الحصول على منح يابانية، وكذلك شراكة في مجال البحث العلمى.وفي الإطار ذاته، استقبل رئيس جامعة عين شمس وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة السيد أندرو بليت، نائب مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور الأستاذ دكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة.وضم الوفد جيسيكا زامان، مدير مكتب شئون الشرق الأوسط، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وريبيكا لاتوراكا، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، ويك باورز، مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وسارا بناشك، نائب مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.كما ضم الوفد أيضا نانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، ووفاء العدوي، مسئول مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، ومها فخري، المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، ودينا جوهري، نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، ومحمد إيهاب، مدير المشروع لجامعة عين شمس.وقد تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين، والعلاقات المتبادلة، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية المحلية في تدريب ورفع مهارات الطلاب، كما اصطحب الأستاذ دكتور خالد قدري الوفد لزيارة إلى مركز التدريب المهني بكلية التجارة، حيث قام الوفد بزيارة إلى المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتفقد الوفد القسم الإداري وقاعات التدريب، مقابلة الطلاب لاستطلاع آرائهم حول مدى استفادتهم من البرامج التدريبية، وما الذي يمكن إضافتها مستقبلا، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة من قبل المركز.جدير بالذكر أن مركز التدريب المهني بكلية التجارة تم توقيع عقد إنشائه في مارس ٢٠١٨ وافتتح في يوليو من هذا العام بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية المحلية بالقاهرة، وهو ثالث مركز من هذا النوع بجامعة عين شمس، حيث يوجد مركزان؛ الأول بكلية الهندسة، والآخر بالمدينة الجامعية، وقد قامت كلية التجارة بتجهيز المركز.ويقدم المركز برامج تدريب لريادة الأعمال، ومهارات التوظيف، واللغة الإنجليزية، والتقييم والتوجيه الذاتي والمهني، وكتابة السيرة الذاتية إلى جانب عقد ملتقى للتوظيف، وتقييم احتياجات الصناعة وسوق العمل، كما قام المركز بتدريب ١٨٠٠ طالب حتى الآن.على جانب آخر، ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub لأول مرة بجامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر" فى إطار تشجيع الابتكار والإبداع، في المسابقة موجهة للطلاب undergraduates والأنشطة الطلابية student activities والمعيدين وطلاب البحث وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.تتاح المسابقة لكل من لديه فكرة بحث مميزة أو مشروع له مردود علي المجتمع، حيث يستطيع المتقدم للمسابقة أن يقدم في المسابقة iHub بتوفر دعم مادي، mentorship technical من خبراء في السوق، ودعم في مجال الـ business، وأجهزة معينة أو lab accessوتوفر iHub تشجيعا لكل مبدع ليستطيع أن يطبق الفكرة على أرض الواقع ويصل بها لمنتج أو لكى يبدأ startup لمشروعه ولتوفير أفضل بيئة مشجعة للابتكار التي تمكن وتحفز المشاركين الجدد على تطوير أفكارهم ومحاكاتهم ونماذج أعمالهم، بالإضافة إلى تقديم أفضل ما يمكن من الخدمات والمشاورات المطلوبة التي تساعد المشاركين على رفع مستوى معارفهم وإثبات مهاراتهم وبلوغ أهدافهم بطريقة جديدة.وأكد الأستاذ دكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن المسابقة متاحة لكل من لديه فكرة بحث أو مشروع له مردود علي المجتمع، مشيرا إلى أن مركز iHub يقوم بتوفير دعم مادي، والتوجيه الفني من خلال خبراء في السوق، إلى جانب دعم في مجال إدارة الأعمال، وكذلك توفير أجهزه معينة أو معامل؛ وذلك بهدف تشجيع كل مبدع لتطبيق فكرته على أرض الواقع وتوصيلها لمنتج، أو تحديث لتطبيق موجود بالفعل، حيث يشمل اللقاء تقديم تفاصيل المسابقة وطرق الدعم المختلفة.وسيتم تنظيم يوم لعرض المشروعات، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2018 الساعه التاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، وسيتم تقديم تفاصيل المسابقة وطرق الدعم المختلفة.على جانب آخر، ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، وأسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للفنانة ليلى علوى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومسئولى أسرة من أجل مصر المركزية واتحاد طلاب الجامعة.وتدور الندوة حول دور الفن فى خدمة المجتمع ومناقشة قضاياه، فى حوار مفتوح بين الفنانة ليلى علوى وطلاب جامعة عين شمس، وتقام بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة بالجامعة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٩.كما أعلنت جامعة عين شمس أنه في إطار التعاون الوثيق بين كلية التجارة جامعة عين شمس والأجهزة التنفيذية للدولة بهدف رفع كفاءة الأداء للعاملين في الكلية والقطاع الحكومي بصفة عامة، فقد تم الاتفاق بين كلية التجارة – جامعة عين شمس ممثلة في الأستاذ الدكتور خالد قدري السيد، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في الكلية للارتقاء بمستوى الكفاءة والفعالية في إنجاز الأعمال الموكلة لهم لـ 600 موظف تنفيذًا لخطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي.وقد صرحت الأستاذة الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولية عن تخطيط البرامج التدريبية، بأنه تم تدريب العاملين في الكلية في مجموعة من البرامج التخصصية تشمل دورة المهارات الأساسية والمتقدمة في استخدام الحاسب الآلي في إنجاز الأعمال، بالإضافة إلى برامج تطوير القدرات الإدارية للمستويات الوظيفية المختلفة (الإدارة التنفيذية – الإدارة الوسطى – الإدارة العليا) على مهارات القيادة الفعالة واتخاذ القرارات، وكذلك مهارات تنمية التفكير الابتكاري وتنمية الولاء المؤسسي، وكذلك مهارات التواصل مع الآخرين والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات الإدارة الاستراتيجية وكيفية التعامل مع الآزمات.من جانب آخر، أوضح الأستاذ الدكتور محمد شاهين، رئيس مجلس قسم المحاسبة والمسئول عن تنفيذ البرامج التدريبية، أنه تم التدريب في مباني الكلية وفي خارج أوقات العمل الرسمي ولمدة تقترب من 4 أشهر تدريبية، حصل فيها كل موظف على 36 ساعة تدريبا في الجانب التقني والمعلومات، وكذلك 36 ساعة أخرى في الجانب الإداري والفني بإجمالي عدد ساعات 72 ساعة لكل متدرب، وقد تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة لا تتجاوز 20 متدربا لتعظيم الاستفادة من التدريب مع توفير كوادر مؤهلة لإتمام عمليات التدريب.