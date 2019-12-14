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رياضة

مثلث الرعب يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
ماني - صلاح - فيرمينو
ماني - صلاح - فيرمينو
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتستعرض صحيفة "الجارديان" تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة واتفورد، والذي شهد تواجد مثلث الرعب في خط الهجوم، ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد

خط الوسط: كيتا - هيندرسون - ميلنر

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.

وتمثل المباراة مواجهة بين أهل القمة والقاع، حيث ينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.
مثلث الرعب يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي
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