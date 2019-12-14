مثلث الرعب يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





وتستعرض صحيفة "الجارديان" تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة واتفورد، والذي شهد تواجد مثلث الرعب في خط الهجوم، ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.





وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي..





حراسة المرمى: أليسون





خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد





خط الوسط: كيتا - هيندرسون - ميلنر





خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.



