لدى توجهها للرياض.. كارمن سليمان تشيد بمستوى تطور خدمات مصر للطيران





كما قدمت الشكر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من قبل طاقم الرحلة وموظفي مصر للطيران خلال سفرها.

غادرت الفنانة كارمن سليمان، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متوجهة إلى الرياض لإحياء حفل فني في موسم الرياض المنعقد بالمملكة العربية السعودية.قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن كارمن سليمان غادرت على متن رحلة مصر للطيران رقم MS651 المتجهة إلى الرياض، وتم إنهاء إجراءات سفرها من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.وظهرت كارمن سليمان، خلال فيديو مسجل نشرته مصر للطيران على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تشيد بمستوى تطور الخدمات على الشركة الوطنية.