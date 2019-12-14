تقدر بـ56 مليون فرنك.. قرار جديد من سويسرا حول ثروة زين العابدين بن علي

قررت السلطات السويسرية تمديد تجميد أصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأصول رئيس أوكرانيا سابقا فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام إضافي، وذلك تكريسا للتعاون القضائي، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وقامت السلطات السويسرية في وقت سابق بتمديد قرار التجميد في أكثر من مرة، حيث يتعلق القرار بـ56 مليون فرنك سويسري بالنسبة لـ"بن علي" قبل التمديد الأخير كان من المنتظر أن تتسلمها تونس في يناير 2020 و70 مليون فرنك سويسري بالنسبة لأوكرانيا.



وتوفي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في سبتمبر عن عمر ناهز 83 عاما.



ومنذ هروبه خارج البلاد، صدرت أحكام قضائية بحقه ولا سيما في قضايا فساد، كما أنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده أثناء الثورة التونسية.