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منوعات

رزعت باب العربية.. تخلص من زوجته وقدم نفسه للعدالة مبتسما

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
إذا كانت هناك بعض الأدوات العزيزة على قلب الأنثى، والتي لا تسمح لأي شخص بالاقتراب منها لخوفها الشديد عليها، كذلك الرجال يعتبرون السيارات من أهم المقتنيات لديهم، لذلك يخافون عليها جدا ويقومون بصيانتها بشكل دوري، لذلك عليكِ أيتها الأنثى تقدير مقتنياته حتى لا تصابي بالأذى.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشاب فيتس البالغ من العمر 23 عاما، قتل زوجته بعد أن دفعت باب سيارته بقوة عندما قررت مغادرة السيارة.

انفعل فيتس من رد فعل زوجته على الحديث الذي دار بينهما، والذي انتهى بمغادرة زوجته السيارة ودفع الباب، فكان بالنسبة له دافعا أساسيا للقتل، وقرر في الحال التخلص منها.

قام فيتس بتحريك السيارة قليلا بالقرب من زوجته أثناء سيرها في الشارع، وطلب منها الوقوف ليكملا الحديث، وعندما توقفت قام بدهسها وهو يضحك.

ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه، واعترف بجريمته أمام الشرطة وهو مبتسم، وبعد التحريات أكد الأطباء أن فيتس في الأساس يعاني من اضطراب نفسي.
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