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فن

مع عمرو أديب.. خالد النبوي يكشف كواليس ممالك النار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:33 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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محمد نبيل
يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، "الليلة" في تمام العاشرة مساءً، النجم خالد النبوي بطل مُسلسل "ممالك النار".

ويطل خالد النبوى في أول لقاء تليفزيوني معه بعد النجاح الكبير الذي واكب عرض المسلسل فى مصر والعالم العربى.

ويتحدث خالد النبوي خلال اللقاء عن هذه التجربة الفنية المميزة وكواليس التصوير والتعامل مع فريق عمل متنوع الجنسيات.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBC مصر" من الجمعة إلى الاثنين، الساعة العاشرة مساءً.
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