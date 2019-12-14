مصرع 3 وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة ببني سويف

لقي ثلاثة مصرعهم اليوم وأصيب ٩ أشخاص في حوادث متفرقة ببني سويف.



ففي الحادث الأول لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت صدمتها سيارة على الطريق الزراعى بنى سويف ناصر أمام قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث سير أمام قرية على بهلول دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف طفلة تدعى دينا حمدي حسن رمضان 15 سنة طالبة جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.



وفي الحادث الثاني لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث سير، وقع، فجر اليوم السبت، نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين، بطريق "عزبة داوود" التابعة لدائرة مركز ناصر، شمال بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بطريق "عزبة داوود" التابعة لدائرة مركز ناصر، شمال المحافظة.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "محمد صلاح عرفة" ٣٠ سنة، مقيم مركز ناصر، مندوب بمعمل تحاليل، وإصابة كل من: محمود ناصر سيد محمود، ١٨سنة، بجرح قطعي بالوجه والذراع الأيسر، وحمادة سيد محمد عثمان، ٣٠ سنة، عامل، بكسور بالقدمين والذراعين، مقيمان قرية دنديل بمركز ناصر.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، بـ3 سيارات نقلت المتوفي والمصابين من موقع الحادث، إلى مستشفى ناصر العام، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم إحتجازهما بالمستشفى لإستكمال العلاج.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة.



كما لقى مندوب معمل تحاليل مصرعه، وأصيب 7 آخرون، في حوادث متفرقة اليوم حيث أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بعد بوابه الكريمات بحوالى ٧ كيلو اتجاه بنى سويف وانتقلت سيارة الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: محمد بدوى مهنى، ٣٧ سنة، ومقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، محاسب بالبنك الاهلى، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، أحمد محمود حسانين،٣٥ سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، محاسب بالبنك الاهلى، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد سعد خلف، ٣٢ سنة، ومقيم بمدينة بنى سويف، موظف بالبنك الأهلي، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى.



وفي الحادث الثاني لقى مندوب معمل تحاليل مصرعه، وأصيب شخصان فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام عزبه داود التابعة لمركز ناصر وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى محمد صلاح عرفه ٣٠ سنة، ومقيم بمركز ناصر مندوب معمل تحاليل، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين وهم محمود ناصر سيد محمود ١٨ سنة، ومقيم بقرية دنديل مصابا بجرح قطعي بالوجه والزراع الأيسر 10 سم، حماده سيد محمد عثمان ٣٠ سنة ومقيم بقرية دنديل، عامل مصابا بكسور بالقدمين والذراعين إلى قسم الاستقبال.



وفي الحادث الثالث أصيب طالبان فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل أعلى كوبرى عدلي منصور وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمد مسعد زايد، ١٩ سنة، ومقيم بمدينة بنى سويف، مصابا بسجحات بالجسم، عبد الرحمن أحمد، 21 سنة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، مصابا بجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى.



تم تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرير المحاضر اللازمة.