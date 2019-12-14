محمد فضل الله يرسم خطة إعادة الهيبة لـ الاتحادات الرياضية.. تفاصيل

كشف الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية، عن خطة إعادة الهيبة لـ الاتحادات الرياضية في مصر مرة أخرى.



وكتب محمد فضل الله، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المتوافق مع القواعد الدولية فى تصويت الأندية على انتخابات اتحاد الكرة أو أى مجلس إدارة اتحاد رياضى هو التصنيف وليس التمييز".



وأضاف محمد فضل الله: "التنصيف هو: أندية صوتها الانتخابى يعادل أربعة أصوات، أندية صوتها الانتخابى يعادل ثلاثة أصوات، أندية صوتها الانتخابى يعادل صوتين، أندية صوتها الانتخابى يعادل صوتا واحدا".



واختتم: "أما التمييز فهو منح حق التصويت لأندية ومنع التصويت عن أندية أخرى، خاصة إذا كانت تمتلك حق التصويت فى الأصل يعد مخالفة للقواعد الدولية والميثاق الأوليمبى".