استجابة للأهالي.. الجيزة تعلن رصف شوارع الثلاثينى وعثمان محرم والدكتور ومتفرعاته

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن طرح أعمال الرصف لشارع عثمان محرم كاملًا استجابة لمطالب المواطنين وذلك خلال الفترة المقبلة حيث سيشهد الشارع طفرة مرورية كبيرة يلمسها المواطنين.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والسادة الأعضاء النائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور والنائب منتصر رياض والنائب محمد اسماعيل والنائب محمد الحسينى والنائب عمرو ابو اليزيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



