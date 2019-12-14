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محافظات

استجابة للأهالي.. الجيزة تعلن رصف شوارع الثلاثينى وعثمان محرم والدكتور ومتفرعاته

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:25 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن طرح أعمال الرصف لشارع عثمان محرم كاملًا استجابة لمطالب المواطنين وذلك خلال الفترة المقبلة حيث سيشهد الشارع طفرة مرورية كبيرة يلمسها المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والسادة الأعضاء النائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور والنائب منتصر رياض والنائب محمد اسماعيل والنائب محمد الحسينى والنائب عمرو ابو اليزيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث أكد محافظ الجيزة أنه سيتم البدء فى رصف شارع الثلاثيني بحى العمرانية خلال أيام إضافة إلى رصف شارع عدوي سليم فور تدبير إعتماد مالي للشارع نظرا لارتفاع تكلفته مؤكدًا أنه جار طرح المناقصة لرصف شارع الدكتور ومتفرعاته.
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