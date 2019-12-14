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على السيد: منتدى شباب العالم احتضن الجميع.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:40 م
على السيد - كاتب
على السيد - كاتب صحفى
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شيرين عادل
قال الكاتب الصحفى على السيد، إن منتدى الشباب هو محفل فريد من نوعه، خاصة أنه حقق تحولا نوعيا يرسخ للأفراد عملية التواصل بين شباب العالم.

وأكد على السيد، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن منتدى العالم احتضن الجميع وفتح ذراعيه على مصراعيه فى شتى بقاع الكرة الأرضية وحتى أمريكا اللاتينية.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته مساء أمس، الجمعة، افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ويأتى مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ٢٠١٩، ليستمر في دوره كمنصة للإبداع والتقاء الثقافات من مختلف أنحاء العالم، من خلال عمل تطوعي جماعي لكل الموهوبين، وتنفيذا لتوصيات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتنظيم ورش عمل تجمع شباب العالم لبحث القضايا التي تشغلهم، وتم تنظيم ورشة عمل فنية في معسكر مغلق لمدة ١٥ يوما على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، بين فريق عمل من شباب مصر، يشكلون طلبة مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.
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