وزارة الشباب والرياضة تنظم مبادرة الـ 1000 كيلو متر حول مصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للسياحة الرياضية مبادرة الـ 1000 كيلومتر حول مصر بالدراجة الهوائية للمرة الرابعة علي التوالي.



شارك في المبادرة 30 مشاركا من مراحل عمرية مختلفة من محترفي قيادة الدراجات الهوائية .



تهدف المبادرة الى تشجيع السياحة الرياضية والبيئية على النطاق الداخلي والخارجي ،وإظهار معالم مصر السياحية للعالم الخارجى الى جانب الترويج لبطولة العالم لكره اليد التى تستضيفها مصر فى ٢٠٢١.



يذكر أن المبادرة بدأت في 22 نوفمبر الماضى من القاهرة في اتجاه الجونة و مرسى علم لتنتهي في شلاتين في 3 ديسمبر ، وبذلك استغرقت المبادرة 12 يوم لقطع مسافة 1000 كيلومتر على الطرق المصرية السياحية الممهدة .