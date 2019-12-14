تنسيقية شباب الأحزاب: تبرز جهود الدولة في محاربة الإرهاب بمنتدى شباب العالم

استعرض المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن خلال مشاركته في فاعليات ورشة العمل بمنتدي شباب العالم، رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، أبرز جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية ودورها في تحقيق الاستقرار.



وشرح صبري دور مصر في الحرب على الإرهاب ومواجهة التنظيمات الارهابية داخليا.



وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن العملية الشاملة في سيناء كان لها عظيم الأثر في انحسار العمليات الارهابية واستخدمت مصر استراتيجية الضربات الاستباقية للكيانات الإرهابية.



كذلك استعرض دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العربي وتوحيد الجهود العربية في العديد من القضايا المشتركة وعلي رأسها القضية الفلسطينية وموقف مصر الثابت من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد علي دعم استقرار الدول العربية من اي تهديدات ومخاطر.



واوضح صبري دور مصر الكبير في دعم استقرار الدول الافريقية وتبنيها للعديد من المبادرات خلال توليها رئاسة الاتحاد الافريقية هذا العام وتنظيمها العديد من اللقاءات والمؤتمرات بهذا الشأن ، فقبل ساعات قليلة انتهي مؤتمر السلام والتنمية لافريقيا بالعديد من التوصيات الهامة بهذا الشأن ومنها مبادرة اسكات البنادق والتأكيد علي حل النزاعات داخل الدول الافريقية بالطرق السلمية



واختتم صبري بالتأكيد على أن التعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين تتطلب تكاتف كافة الجهود علي مستوي الحكومات والشعوب.