أساسيو الزمالك يعودون للتدريبات الجماعية استعدادا لـ مباراة الطلائع

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيون في التدريبات الجماعية صباح اليوم، بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.



وعاد اللاعبون للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة المقرر إقامتها بعد غد الاثنين.



وفاز الفريق الأول للزمالك على شبابه بخماسية نظيفة حملت توقيع إمام عاشور وكريم بامبو بـ"هدفين" فى الشوط الأول، ومحمد عنتر ومصطفى فتحى العائد بقوة فى الشوط الثانى، بعدما قرر الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز راحة من مواجهة فريق الشباب، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الفوز فى مبارياته الثلاث القادمة بالدورى أمام طلائع الجيش وسموحة 20 ديسمبر والإنتاج الحربى 24 ديسمبر قبل لقاء زيسكو الزامبى بمدينة نيدولا فى الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقى، المقرر لها الـ 28 من ديسمبر الجارى.



وأكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك أن مواجهة الفريق أمام فريق الشباب مفيدة من جميع الوجوه حيث اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز، كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لمشاهدة لاعبي فريق الشباب، مشيرا إلى أن كارتيرون حرص على متابعة العديد من اللاعبين من أجل انتقاء أفضل العناصر والاستعانة بها خلال الموسم الحالي.