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رياضة

كأس العالم للأندية.. صدام عربي قوي بين الترجي التونسي والهلال السعودي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:34 م
الترجي والهلال
الترجي والهلال
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إسماعيل محمود
تقام قمة عربية خالصة اليوم، السبت، بين فريقي الهلال السعودي والترجي التونسي، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.

مباراة اليوم تحمل طابعًا خاصًا، فالمباراة بين فريقين عربيين للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة، حيث يشارك نادي الترجي في البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي بعد أزمة رادس الشهيرة.

أما الهلال السعودي، فيشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، فالفريق وصل للعالمية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا بعد انتصاره على أوراوا الياباني في النهائي عن جدارة واستحقاق ، ليتأهل رفاق محمد الشلهوب لكأس العالم للأندية بعد طول انتظار.

وتقام المباراة في الرابعة من مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بقطر ، في أول مباريات دور ربع النهائي، حيث يتأهل الفائز لملاقاة نادي فلامينجو البرازيلي في دور نصف النهائي، يوم 17 ديسمبر القادم على ستاد خليفة الدولي.

ويواجه نادي الهلال أزمة كبيرة في مباراة اليوم، حيث أعلن نجمه الأول بافيتمبي جوميز عدم جاهزيته للمباراة،بالإضافة لتغيب الإيطالي جيوفينكو عن مران الفريق واحتمالية غيابه بشكل كبير عن اللقاء.

ويطمح الترجي في هذه المباراة لكسر سطوة الأندية العربية أمامه في تلك البطولة، حيث خسر أمام السد القطري في بطولة عام 2011، بالإضافة إلى خسارته أمام العين الإماراتي في بطولة العام الماضي.

وفي نفس الدور، يواجه السد القطري نظيره نادي مونتيري المكسيكي في السابعة والنصف مساء اليوم .
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